Os detalhes sobre Elvis Presley que filha revela em livro autobiográfico

O livro póstumo From Here To The Great Unknown, de Lisa Marie Presley, publicado postumamente nos Estados Unidos em outubro por sua filha, Riley Keough, traz detalhes do relacionamento de pai e filha, entre Lisa Marie e Elvis, além de histórias do casamento da empresária com o ídolo do pop Michael Jackson. Lisa Marie morreu em 2023, aos 54 anos, e deixou o livro quase pronto, finalizado por Riley.

Em entrevista ao programa Fantástico (TV Globo) deste domingo, 17, Kiley contou que Lisa escreveu sobre como o vício do pai impactava na dinâmica familiar, mas como ele sempre foi carinhoso com ela, inclusive indo em reuniões escolares.

Sobre o relacionamento com Michael Jackson, Lisa afirma que o cantor, aos 35 anos, ainda era virgem quando se relacionou com ela, em 1994. A empresária fala ainda que um médico anestesista acompanhava Michael Jackson frequentemente. Lisa diz que decidiu se separar de Michael quando percebeu que ele não estava disposto a enfrentar seus próprios problemas pessoais.

Há ainda detalhes curiosos sobre o Rei do Rock, como frases que ele escrevia nas margens dos livros, como “Amém”.

