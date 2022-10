Os detalhes da edição de luxo de ‘Revolver’, clássico álbum dos Beatles

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Atualizado em 27 out 2022, 17h42 - Publicado em 28 out 2022, 08h00

Uma joia para os fãs de Beatles será lançada nesta sexta-feira, 28. Trata-se de uma edição de luxo do álbum Revolver, lançado originalmente em 1966. O trabalho chega às lojas com as 14 faixas originais remixadas pelo produtor Giles Martin (filho do histórico produtor dos Beatles, George Martin) e pelo engenheiro Sam Okell, no formato Dolby Atmos. Também participaram do processo a engenheira Emile de la Rey, da empresa WingNut Films Productions, de Peter Jackson, responsável pelo documentário The Beatles: Get Back (disponível na Disney+).

Para além do minucioso trabalho de resgate das faixas originais, chama a atenção os takes de bastidores das gravações, que mostram o quarteto nos estúdios trabalhando nas faixas brutas até chegar ao resultado final. O lançamento é um alento para os fãs que achavam que não havia mais nada de novo para ser dito sobre a banda, especialmente após o excelente documentário feito por Peter Jackson.

O que fica evidente neste lançamento é a química entre os integrantes dos Beatles, especialmente na composição da canção Yellow Submarine, feita para Ringo Starr cantar. Nas gravações, é possível ouvir John Lennon interpretando-a com uma letra ligeiramente diferente e ao violão, em estilo folk.

Revolver, na realidade, marcou uma transição na carreira dos Beatles, que saíam de um momento em que lotavam estádios, levando fãs ao delírio, para longos períodos no estúdio compondo álbuns complexos e psicodélicos, impossíveis de serem apresentados ao vivo. Reside aí uma das dificuldades em remixar Revolver, já que as gravações foram feitas ao vivo no estúdio, quase sempre em um canal. Quando usavam quatro canais, quase nunca eles eram exclusivos para apenas um instrumento, misturando vários deles, razão pela qual tanto Revolver quanto Rubber Soul (o álbum anterior da banda) sempre foram considerados “impossíveis” de remixar. Para resolver o problema, Martin trabalhou com a equipe de Jackson, em uma nova tecnologia desenvolvida pelo seu estúdio, para “desmixar” as faixas originais, isolando os instrumentos.

“Desenvolvemos um sistema de aprendizado para a máquina. Ensinamos como soa uma guitarra, como soa um baixo, como soa uma voz. Na verdade, ensinamos ao computador como é o som de John e como é o som de Paul. Então, podemos pegar essas faixas mono e dividir todos os instrumentos – podemos apenas ouvir os vocais, as guitarras. Você vê Ringo tocando bateria ao fundo, mas não ouve a bateria. Isso nos permite remixar de maneira realmente limpa”, explicou Jackson.

Tanto mimo tem um preço. Disponível para venda no site da Universal Music Store, a versão super luxo do vinil sairá por R$ 1.199,90. Mas há outras versões mais baratas. Nesta versão, no entanto, o fã contará com quatro LPs e um EP de quatro polegadas, além de um livro de fotografias com mais de 100 páginas. É, de fato, um luxo só.