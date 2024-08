Os bastidores da tentativa de trazer Adele – e o que ela pensa do Brasil

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Em turnê residente em Munique, na Alemanha, Adele convidou um fã brasileiro para subir ao palco e ela disse que sonha em se apresentar no Brasil. Mais do que uma declaração simpática, a afirmação da cantora britânica guarda uma possibilidade real dela se apresentar no país. E não é por falta de tentar. Os principais produtores brasileiros já conversaram com a equipe de Adele em Las Vegas e, agora, em Munique, para estudar trazê-la ao Brasil. Na Alemanha, a empresa responsável pela apresentação é a Live Nation, a mesma de Madonna.

“Estou tentando o meu melhor. […] Não vou te enganar, a logística é muito difícil, mas é o único lugar que eu quero ir”, disse Adele ao fã brasileiro. A cantora nunca se apresentou no Brasil. As chances de uma apresentação por aqui no curto prazo, no entanto, são remotas. Adele afirmou que após a turnê de dez shows em Munique, ela quer descansar e entrar em um período sabático sem prazo de validade. Ela também mandou avisar que não deverá lançar álbum de inéditas tão cedo. Seu último lançamento foi 30, em 2021.

Quando Adele afirma que a logística é complicada, ela não está mentindo. Em Las Vegas, seu show ocorria em um dos cassinos mais luxuosos da cidade. Já em Munique, a cantora construiu uma arena própria para suas apresentações. O tem capacidade para 80.000 pessoas, e foi concebido sob medida para sua turnê, com uma passarela central que a deixa bem próxima do público. Ao final dos dez shows programados para os quatro fins de semana de agosto, terão passado pelo local — que será desmontado em seguida — 800.000 pessoas, deixando 566 milhões de euros (ou 3,4 bilhões de reais) em renda de turismo para a cidade.

O que chama atenção é a ambiciosa estrutura montada só para isso. São dois espaços: o Adele Arena, onde ficam as arquibancadas e o palco do show — equipado com um telão de 220 metros de comprimento, que entriou para o Guinness como o maior telão externo do mundo —, e o Adele World, uma imensa área temática de 70.000 metros quadrados, bem ao lado da arena, aberta das 15h30 até a meia-noite, com capacidade para atender 13.000 pessoas. O espaço recriou locais importantes da vida e carreira da artista, como o pub inglês onde ela começou a cantar.

Adele mentions trying to go to Brazil for 13 years and being the only place she actually wants to go. 🇧🇷#AdeleInMunich pic.twitter.com/3R1AGGvNrk — Adele Stats (@StatsAdele) August 25, 2024

