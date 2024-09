Os 3 melhores momentos do show inebriante de Joss Stone em São Paulo

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Após subir no palco Mundo do Rock in Rio na semana passada, Joss Stone se apresentou no Espaço Unimed, em São Paulo, na noite desta terça-feira, 24, com mais um show inebriante — acompanhado por VEJA — e esbanjando carisma. Apesar de atrasar mais de vinte minutos para aparecer para o público na capital paulista, a cantora inglesa compensou a demora com simpatia e se mostrando uma das artistas mais “acessíveis” da temporada do festival de música realizado no Brasil a cada dois anos. Com seu vestido esvoaçante, de pés descalços e muitas pulseiras nos braços, Joss se divertiu e fez a plateia ter uma noite memorável ao entonar seus hits de jazz, pop, blues, soul, disco, reggae e R&B.

Confira quais foram os três melhores momentos de Joss Stone em São Paulo a seguir:

Estrela acessível

Após abrir o show com um medley de Star e You Had Me, Joss cantou uma de suas músicas mais famosas, Super Duper Love (Are You Diggin’ on Me?) , e aproveitou o momento para descer do palco e caminhar próxima ao público, além de cantar junto com os fãs que estavam colados na grade central do Espaço Unimed. Em determinado momento, a cantora pediu para que traduzissem a palavra “choir“, mas um dos fãs entendeu “quiet” e traduziu como “silêncio”, mas a inglesa negou que fosse essa palavra. Coube a um assistente fazer a tradução correta para coral. “Isso, vocês vão ser meu coral”, brincou a artista, puxando um coro para o refrão da música, e sendo aclamada toda vez que arriscava falar em português. Sempre que podia, a cantora também falava “te amo” para os fãs.

Mr. Wankerman

No Rock in Rio, a cantora pediu ajuda para traduzir o xingamento “wankerman” — de um homem de atitudes péssimas, para o português, recebendo um “vacilão” como resposta. Em São Paulo, porém, Joss pediu uma versão mais agressiva. Com isso, o público ecoou um c*zão, deixando a artista empolgada. Para cantar Mr. Wankerman, Joss Stone mudou o começo do refrão para Mr. C*zaoman, provocando gritos e risadas.

Continua após a publicidade

Hits memoráveis

Além de entonar algumas de suas novas canções, como Loving You, balada romântica dedicada a seu marido, Cody DaLuz, além de agitar o público com as músicas disco feitas especialmente para seus filhos pequenos dançarem, Joss brilhou ao apresentar seus hits clássicos Spoiled e Right To Be Wrong, que fizeram a plateia cantar a plenos pulmões.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais



Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial