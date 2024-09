Onde ver em São Paulo os shows solos de estrelas do Rock in Rio

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Os fãs que não conseguiram ingressos para o Rock in Rio terão a oportunidade de assistir alguns dos melhores shows do festival fora do evento, em São Paulo. Artistas como Mariah Carey, Deep Purple e Joss Stone se apresentarão na capital paulista com preços de ingressos mais competitivos do que no festival.

Confira a seguir o dia e os locais dessas atrações:

Mariah Carey

20 de setembro

São Paulo (Allianz Parque)

São Paulo (Allianz Parque) 22 de setembro

Rock in Rio

Christone “Kingfish” Ingram:

12 de setembro

São Paulo (Teatro Bradesco)

São Paulo (Teatro Bradesco) 14 de setembro

Rock in Rio

Deep Purple

13 de setembro

São Paulo (Espaço Unimed)

São Paulo (Espaço Unimed) 15 de setembro

Rock in Rio

Ne-Yo

19 de setembro

São Paulo (Espaço Unimed)

São Paulo (Espaço Unimed) 22 de setembro

Rock in Rio

Gloria Gaynor

20 de setembro

Rock in Rio

Rock in Rio 21 de setembro

São Paulo (Espaço Unimed)

Joss Stone

19 de setembro

Ribeirão Preto (Alcans Hall)

Ribeirão Preto (Alcans Hall) 21 de setembro

Belo Horizonte (Befly Hall)

Belo Horizonte (Befly Hall) 22 de setembro

São Paulo (Espaço Unimed)

São Paulo (Espaço Unimed) 24 de setembro

Rio de Janeiro (Rock in Rio)

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir: