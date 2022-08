Olivia Newton-John: 5 sucessos da atriz de ‘Grease’ na música

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

A atriz e cantora australiana Olivia Newton-John foi ao estrelato na pele da jovem Sandy Olsson no musical Grease: Nos Tempos da Brilhantina (1978), não apenas pelo charme que alternava entre o ingênuo e o sensual, mas sobretudo por seu canto suave e harmonioso. Se na trilha sonora oficial do filme Olivia embalou sucessos enérgicos ao lado de John Travolta, ao longo dos anos 1980 se dedicou à carreira musical solo com um pop romântico que foi do country ao dançante. Confira a seguir uma seleção com cinco sucessos de Olivia:

I Honestly Love You (1974)

Originalmente lançada na Austrália em 1974 como I Love You, I Honestly Love You, a música foi o primeiro single de Olivia a ser número 1 nas paradas dos Estados Unidos e do Canadá – e ainda faturou as estatuetas de Gravação do Ano e Melhor Performance Solo de Pop no Grammy de 1975. Rotulada como um soft rock, a canção marca uma fase inicial de sua carreira, quando as melodias eram mais sentimentais em vez de agitadas.

You’re The One That I Want (1978)

O dueto dançante entre Sandy e Danny em Grease é uma das cenas mais marcantes de Grease. O casal apaixonado canta, em ritmo contagiante, como estão apaixonados um pelo outro. You’re The One That I Want, de Olivia Newton-John e John Travolta foi um sucesso durante o lançamento, passando quase seis meses no topo das paradas dos Estados Unidos — e prova disso é que tornou-se atemporal.

Physical (1981)

Além das canções entoadas nos filmes em que foi protagonista, Olivia emplacou, em 1981, um dos hits mais potentes dos anos 1980 e de toda sua carreira: Physical. Lembrada até os dias de hoje, a música, que tem uma letra com tom sexual mais explícito, foi suavizada pelo clássico clipe que faz alusão a exercícios físicos. A canção ocupou o topo das paradas musicais por 10 semanas e movimentou mais de 1 milhão de cópias.

Heart Attack (1982)

Lançada em 1982, Heart Attack é outro exemplar saboroso de faixa dançante interpretada por Olivia. O sentimento de um amor intenso e ardente, característico da música pop, é reforçado na letra, em que ela acusa o mocinho de lhe causar um ataque cardíaco. No Grammy de 1983, a música foi indicada à hoje extinta categoria Best Female Pop Vocal Performance (melhor performance pop feminina).

Twist of Fate (1983)

Em ritmo contagiante e enérgico, Newton-John canta sobre as peripécias dos destinos no amor em Twist of Fate. A música, lançada em 1983, faz parte da trilha sonora da comédia romântica Embalos a Dois, que estrelou, novamente, ao lado de John Travolta. Sucesso pop, a canção ganhou destaque em 2017 quando foi adicionada à trilha sonora da segunda temporada de Stranger Things.

