O veterano roqueiro que só passa vergonha nas redes sociais

Em uma entrevista no fim de maio, o vocalista do Def Leppard, Joe Elliott, de 62 anos, confidenciou a VEJA sobre sua amizade de longa data com o líder do Whitesnake, David Coverdale. Aos 70 anos, o dono dos encorpados agudos de Is This Love e Here I Go Again, adora enviar piadas inapropriadas e memes para o colega de música. “Eu falo muito com o David Coverdale. Praticamente todos os dias. A gente troca mensagens de celular e e-mails — na maioria das vezes, com piadas impróprias”, disse Elliott.

Embora ele não tenha revelado que piadas sujas são essas, é possível ter noção do nível delas acompanhando apenas o Twitter de Coverdale. Entre umas divulgações de shows aqui, umas fotos da banda acolá, o músico adora retuitar típicas piadas de tiozão. Acompanhar a rede social de Coverdale, com aquele cabelão loiro esvoaçante, é quase como se sentar à mesa num jantar de domingo quando todos os familiares estão reunidos.

De fato, sobram trocadilhos infames, fotografias inusitadas e piadas que envolvam casamentos longos. Em uma dessas, Coverdale postou uma tirinha de um urso conversando com um coelho. “Você se incomoda quando seu pelo suja de cocô?”, pergunta o urso. “Não”, responde o coelho, para, em seguida, o urso usar o coelho para se limpar. Mais inteligente impossível, não? Em outra, ele brinca com a vontade que dá de ir ao banheiro assim que você se deita na cama. Na legenda, o músico pede para todos se manterem saudáveis e entre vários emojis, inclui algumas bandeiras da Ucrânia.

Acompanhar o Twitter de Coverdale é como participar daquele grupo do Whatsapp da família em que só pipocam piadas infames. Tem quem goste, mas a maioria das pessoas só passa é vergonha mesmo.

Goodnight, All…Sweet Dreams…Stay Safe & Well & Know You Are Loved Beyond Measure…XXX

❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥✨💚✨❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥❌❌❌🌎🌏🌍❌❌❌❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥✨💚✨❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥🙏🙏🙏🇺🇦🇺🇦🇺🇦🕊🕊🕊🤟🤟🤟✊🏻✊🏻✊🏻❌❌❌‼️‼️‼️ pic.twitter.com/BX0rfnAi6u — David Coverdale (@davidcoverdale) June 24, 2022