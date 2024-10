O valor milionário arrecado por Bruno Mars para o RS com show beneficente

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Bruno Mars dá início nesta terça-feira, 1º, à turnê brasileira, em que fará 14 shows. Esta primeira apresentação terá um gostinho especial, após o músico ter feito uma campanha para ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul, com auxílio da Ação da Cidadania. Com ingressos a 50 reais, o músico doará a renda, estimada em 1 milhão de reais, para o estado.

Esta é a segunda visita do músico ao Brasil em menos de um ano. Em 2023, ele se apresentou no festival The Town. Agora, ele fará shows em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Curitiba e Belo Horizonte.

Recentemente, Bruno Mars lançou a inédita Die With a Smile, em parceria com Lady Gaga. Em apenas algumas horas, a música já contava com mais de 1 milhão de visualizações e quebrou o recorde de música mais rápida a atingir o primeiro lugar do iTunes em 2024.

Confira as datas de todos os shows de Bruno Mars:

4 de outubro: Estádio do Morumbi, em São Paulo

5 de outubro: Estádio do Morumbi, em São Paulo

8 de outubro: Estádio do Morumbi, em São Paulo

9 de outubro: Estádio do Morumbi, em São Paulo

12 de outubro: Estádio do Morumbi, em São Paulo

13 de outubro: Estádio do Morumbi, em São Paulo

16 de outubro: Estádio Nilton Santos (Engenhão), no Rio de Janeiro

19 de outubro: Estádio Nilton Santos (Engenhão), no Rio de Janeiro

20 de outubro: Estádio Nilton Santos (Engenhão), no Rio de Janeiro

26 de outubro: Estádio Mané Garrincha, em Brasília

27 de outubro: Estádio Mané Garrincha, em Brasília

31 de outubro: Estádio Couto Pereira, em Curitiba

1 de novembro: Estádio Couto Pereira, em Curitiba

5 de novembro: Estádio Mineirão, em Belo Horizonte

