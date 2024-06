O valor exorbitante que o macaco de Michael Jackson ganha de herança

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

O cantor Michael Jackson (1958-2009) adotou o chimpanzé Bubbles quando ele ainda era filhote como seu animal de estimação. O bicho viajava com o músico em seu jatinho, ia para as turnês e, frequentemente, aparecia ao lado do cantor em entrevistas para a TV. Após atingir a idade adulta, Jackson não pode continuar com o macaco e o enviou para um santuário em Wauchula, na Flórida. Dois anos depois, em 2009, aos 50 anos, Michael Jackson morreu.

Segundo uma reportagem do site TMZ, desde então, o animal está levando a melhor vida que poderia ter e recebe cerca de 30.000 dólares por ano (cerca de 163.542 reais) para custear seus cuidados. O valor é pago pelo espólio de Jackson. O bicho também recebe guloseimas, como cocos e mangas, além de cobertores, que ele usa para se aconchegar durante suas sonecas, enviados pelos fãs clubes de Michael Jackson.

O animal, no entanto, não gosta dos parentes de Jackson, nem de seu advogado. Segundo o TMZ, eles já tentaram visitá-lo, mas os encontros não foram agradáveis. O santuário revelou ainda que, embora reproduza músicas e vídeos de Michael Jackson para o bicho, ele não diferencia a canção de outras e as escuta sem demonstrar nenhuma reação diferenciada.

Bubbles, que hoje tem 41 anos, é um chimpanzé amigável e convive com outros “colegas” de cativeiro, como o Oopsie, Boma, Ripley, Kodua e Stryker. A saúde do animal é boa, ele tem 81 quilos e está na expectativa de vida dos chimpanzés em confinamento, que é entre 50 a 60 anos. No santuário, o animal leva uma vida de rei, com túneis, ninhos e árvores para explorar, cochilos diários ao meio-dia e aulas de pintura.

