O valor da doação de Roberto Carlos para as vítimas no Rio Grande do Sul

O cantor Roberto Carlos vai doar toda a renda arrecadada com o show que fez no último domingo, 12, em Santos, em homenagem aos Dia das Mães, para as vítimas das enchentes que devastaram o estado do Rio Grande do Sul. O músico já havia doado 200.000 reais anteriormente. O músico também pediu doações que poderiam ser entregues na bilheteria do local.

“A população do Rio Grande do Sul tem pressa. E, por conta desta urgência, o cantor Roberto Carlos decidiu doar integralmente a renda do show em homenagem ao Dia das Mães”, diz a nota divulgada à imprensa.

O show ocorreu no Blue Med Convention Center, em Santos. O local arrecadou água, produtos de higiene básica, roupas infantis e adultas, calçados e ração para animais. As doações foram encaminhadas para o Fundo Social de Solidariedade de Santos.

