O triste motivo do cancelamento da turnê mundial de Lewis Capaldi

O cantor e compositor escocês Lewis Capaldi, de 26 anos, anunciou que fará uma pausa em sua turnê para se tratar da síndrome de Tourette. A declaração ocorreu durante a apresentação do artista no festival Glastonbury, no qual ele perdeu a voz e contou com a ajuda do público para cantar. O músico tinha datas marcadas pela Europa, Austrália, leste da Ásia, Reino Unido e Oriente Médio. “Tocar para vocês todas as noites é tudo que eu sempre sonhei, então esta foi a decisão mais difícil da minha vida. Voltarei assim que possível.”

O show seria seu retorno aos palcos após anunciar em junho que cancelaria todas as datas para cuidar da saúde mental. No palco, ele disse aos fãs que aquela seria a última vez que o veriam ao vivo porque ele iria fazer uma pausa para “se ajustar ao impacto” de viver com a síndrome de Tourette.

Logo depois, o músico divulgou um comunicado oficial. “Eu costumava aproveitar cada segundo de shows como este. Esperava que três semanas de distância me resolvessem. Mas a verdade é que ainda estou aprendendo a me ajustar ao impacto da minha síndrome de Tourette e no sábado ficou claro que preciso dedicar muito mais tempo para colocar minha saúde mental e física em ordem, para poder continuar fazendo tudo o que amo para muito tempo.”

A síndrome de Tourette é um distúrbio neuropsiquiátrico que causa tiques múltiplos, motores ou vocais, que, no caso de Capaldi o impossibilitam de cantar.

