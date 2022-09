O triste drama de um dos maiores compositores da música brasileira

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

O músico e poeta Luiz Galvão, de 87 anos, um dos fundadores do grupo Novos Baianos e seu principal letrista, foi submetido na terça-feira, 20, a uma cirurgia vascular no Incor (Instituto do Coração), em São Paulo, após sofrer um infarto. O filho do artista, Kashi Galvão, disse a VEJA que a cirurgia correu bem e que o pai está entubado e sedado, mas que seu estado de saúde é estável.

Até chegar à sala de cirurgia, no entanto, Galvão enfrentou um verdadeiro calvário pelos hospitais de São Paulo. Após passar mal, na terça-feira, 13, ele foi levado para o hospital, mas teve alta no dia seguinte. No mesmo dia, teve uma recaída e voltou ao hospital, sendo internado diretamente na UTI da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, onde foi constatado que ele havia sofrido um infarto. No mesmo dia, os familiares iniciaram uma campanha para arrecadar dinheiro para ajudar o músico, que passa por dificuldades financeiras. Galvão é diabético, cardiopata e já enfrentava sequelas de um outro infarto sofrido em 2017.

A vaquinha logo recebeu adeptos entre os famosos, de pessoas como Luiz Caldas, Raimundo Fagner, Davi Moraes (filho de Moraes Moreira, seu ex companheiro nos Novos Baianos), Zélia Duncan, Ivete Sangalo, Arnaldo Antunes, Fernanda Montenegro, Teresa Cristina e o ator Lúcio Mauro Filho. “Peço a todos que puderem auxiliar a família a atravessar esse momento difícil”, escreve Luiz Caldas. “O amado poeta Luiz Galvão, fundador dos Novos Baianos está sob cuidados especiais e precisando da ajuda de fãs e amigos. Vamos entrar nessa corrente? Se você puder, faça uma doação através da chave PIX 19292988549. Nada melhor que cuidar dos mestres”, disse Lúcio Mauro Filho.

Segundo Kashi, foi graças à ajuda da empresária Paula Lavigne (esposa de Caetano Veloso) e da cantora Marisa Monte, que intercederam junto à médica Ludhmila Hajjar, que Galvão finalmente conseguiu ser transferido para o Incor, onde está internado. “A luta começa agora. Vamos precisar de toda a ajuda possível no pós-operatório”, disse Kashi.

Nascido em Juazeiro (BA), Luiz Galvão fundou os Novos Baianos em Salvador, quando conheceu Baby do Brasil, Pepeu Gomes e Paulinho Boca de Cantor. É de autoria de Galvão músicas como Acabou Chorare, Mistério do Planeta, A Menina Dança, Preta Pretinha e Besta é Tu.