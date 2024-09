O tipo de câncer raro e agressivo que aflige tecladista do The Cure

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Tecladista da banda The Cure desde 1987, Roger O’Donnell revelou no último sábado, 31 de agosto, o diagnóstico de uma forma “muito rara e agressiva de linfoma” para informar seus fãs quanto ao mês de conscientização sobre o câncer de sangue. Aos 68 anos, o músico disse ter descoberto a doença em setembro de 2023, após ignorar sintomas por alguns meses. Confira o resto da declaração na íntegra:

Finalmente, fui fazer os exames e o resultado da biópsia foi devastador. Agora, acabo de completar 11 meses de tratamento com a ajuda de alguns dos melhores especialistas do mundo, segundas opiniões e conselhos das equipes que desenvolveram os medicamentos prescritos a mim. Tive o benefício do acesso à imunoterapia mais avançada, digna da ficção científica, assim como a drogas que foram primeiro utilizadas há 100 anos. A última fase do tratamento foi a radioterapia, que também foi um dos primeiros métodos elaborados para combater o câncer. Estou bem e o prognóstico é maravilhoso. O assassino insano bateu à porta com seu machado e não o atendemos. O câncer pode ser derrotado, mas as chances são bem melhores se o diagnóstico chega cedo o suficiente, então tudo o que tenho a dizer é: se testem. Caso perceba qualquer sinal mínimo de um sintoma, vá ao médico e faça um check-up. Enfim, se souber de alguma pessoa que está doente ou sofrendo, converse com ela. Cada palavra ajuda, digo por experiência. Gostaria também de agradecer aos meus médicos, todos rockstars, às enfermeiras, aos meus amigos, a minha família e a minha parceira Mimi — às vezes é mais difícil estar do outro lado da doença.

Os sintomas mais comuns do linfoma são febre, inchaço dos linfonodos, suor noturno, fadiga, coceira, perda de apetite, perda de peso repentina e dores no abdômen, ossos ou peitoral.

Em novembro de 2023, após o diagnóstico, O’Donnell se retirou da turnê latino-americana da banda por motivos não divulgados, logo não se apresentou com Robert Smith e companhia no show de três horas ocorrido no festival Primavera Sound São Paulo.

