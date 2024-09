O tema polêmico que impede Morrissey de lançar novo disco

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

O cantor inglês Morrissey, ex-vocalista da banda The Smiths, revelou que está enfrentando dificuldades para lançar seu novo álbum Bonfire of Teenagers (“Fogueira de Adolescentes”, em tradução livre) devido à polêmica faixa-título do projeto, que trata do ataque terrorista que matou 22 pessoas em um show de Ariana Grande em Manchester em maio de 2017. Na canção, que apesar de não lançada, já foi apresentada por Morrissey ao vivo algumas vezes, ele canta sobre uma jovem que foi “pulverizada” no evento e pede para que “peguem leve com o assassino”.

Em entrevista ao jornal inglês The Telegraph, Morrissey contou que o disco foi finalizado em 2021 e deveria ter saído no ano seguinte, mas acabou engavetado pela Capital Records, gravadora responsável pelos lançamentos do músico na época. Mesmo após romper contrato com a empresa em dezembro de 2022 e comprar os direitos do álbum, o cantor não conseguiu lançá-lo. “Todas as grandes gravadoras de Londres recusaram o disco, ao mesmo tempo que admitiram que ele é uma obra-prima. Ainda estamos nas garras da ‘cultura da idiotice’, ela está em todo lugar. Naturalmente sou um dos primeiros a ser amordaçado, já que toda a minha vida dependeu da liberdade da expressão”, alegou.

O cantor também disse que não considera remover a canção controversa do disco para conseguir lançá-lo: “Quando você se edita ou se autocensura, os idiotas vencem. O fato é que artistas genuínos na Inglaterra estão sendo mantidos como reféns por pessoas que se opõem a qualquer tipo de opinião diferente”, afirmou. Essa não é a primeira vez em que Morrissey polemiza com comentários referentes a um ataque terrorista. Em 2011, o artista afirmou que um massacre que deixou 77 mortos na Noruega “não foi nada” comparado ao número de animais que morrem diariamente para a produção de hambúrgueres em redes de fast food.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir: