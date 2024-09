O ‘tapa de luxo’ que Will Smith dará no line-up do Rock in Rio

Nesta quinta-feira, 19 de setembro, o ator Will Smith sobe ao Palco Sunset no festival Rock in Rio. Smith foi a última estrela anunciada pelo evento, há duas semanas, e caiu, curiosamente, em uma das duas únicas datas do evento que ainda não tinha esgotado os ingressos. O ator muito popular no Brasil com certeza vai atrair a atenção geral — como já tem feito pelo Rio de Janeiro, onde visitou uma churrascaria e tirou fotos com celebridades nacionais, como a cantora Iza.

A carreira musical de Smith é antiga, mas estava estacionada — ele lançou quatro álbuns solo entre 1997 e 2005 e seis da dupla DJ Jazzy Jeff & the Fresh Prince entre 1987 e 1993. A dedicação ao cinema rendeu o fruto esperado, quando ele, em 2022, ganhou o Oscar de melhor ator pelo trabalho em King Richard: Criando Campeãs. Foi também nesta fatídica edição do prêmio que Smith estapeou o colega Chris Rock, sendo então banido da Academia de Hollywood. Não surpreende, então, seu retorno ao mundo musical enquanto espera esfriar o climão do episódio — enquanto dá um “tapa” de luxo no line-up do Rock in Rio. Confira abaixo o que se sabe sobre a apresentação.

Participação especial

A apresentação de Smith no festival é chamada de “participação especial” no site do evento, isso porque ela ocorrerá entre os shows da banda Ferrugem (20h10) e da drag queen Gloria Groove (22h45), com duração reduzida. Não há horário definido para que o rapper suba ao palco, nem para que saia, mas a expectativa é que cante poucas músicas.

Repertório

Will Smith voltou à música em junho, quando lançou a faixa gospel You Can Make It no BET Awards, cerimônia dedicada à arte produzida por pessoas negras nos Estados Unidos. A faixa foi foco de apresentação bem produzida, com direito à pirotecnia, telão de LED, coro de igreja e colaboração dos cantores Chandler Moore e Kirk Franklin. Um mês depois, ele divulgou a canção Work of Art com o filho Jaden e o rapper Russ, que, apesar de menções esotéricas, é mais próxima ao rap convencional que produzia nos anos 1990. No Palco Sunset, ele deve combinar as duas músicas recentes com sucessos como Gettin’ Jiggy Wit It e Men in Black, que lhe renderam vitórias no Grammy.

Ingressos

O dia da apresentação é um de apenas duas datas do Rock in Rio cuja venda de ingressos não esgotou. A atração principal, que comanda o Palco Mundo à meia-noite, é o inglês Ed Sheeran. O outro que ainda tem entradas disponíveis é o chamado “Dia Brasil”, no sábado, 21 de setembro, no qual apenas artistas do próprio país se apresentarão. As vendas são administradas pelo site Ticketmaster.

