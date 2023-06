O susto da cantora nocauteada por celular durante show

A cantora Bebe Rexha se apresentava em Nova York na noite de domingo, 18, quando foi atingida no rosto por um celular, caindo de joelhos no chão do palco após o impacto. Socorrida por sua equipe, ela imediatamente deixou o show e seguiu para um hospital. Segundo a revista americana Variety, Nicolas Malvagna, um homem de 27 anos presente na plateia, foi preso pela polícia de Nova York acusado de agressão por jogar o telefone na cantora. Ele deve ser indiciado ainda nesta segunda-feira, 19. Confira um vídeo do momento:

Absolutely great show ruined by a fan throwing their phone at @BebeRexha hopefully she is ok after that pic.twitter.com/4eBScgurv5 — Alex Chavez (@captiv_8_) June 19, 2023

Bebe compartilhou em seu Instagram imagens do ferimento com curativo. Com olho roxo e uma cicatriz próxima à sobrancelha esquerda, a cantora acalmou os fãs dizendo estar bem. Em seu TikTok, publicou um vídeo em que canta I’m Good (Estou Bem, em português), sua música em parceria com o DJ David Guetta. Ainda há cinco shows programados para a atual turnê da artista, Best F’n Night of My Life. Não se sabe se o incidente afetará as datas.