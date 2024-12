O sufoco dos famosos que tiveram mansões atingidas por fogo na Califórnia

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Um incêndio sem precedentes atingiu Malibu, na Califórnia, nesta semana, que fez vários ricaços e celebridades que vivem na região abandonar suas mansões. Construídas à beira de encostas rochosas, as casas oferecem uma vista deslumbrante do Oceano Pacífico. A cantora Cher e o humorista Dick Van Dyke, de 98 anos, foram alguns dos famosos que tiveram que evacuar suas residências, segundo uma reportagem do jornal The New York Times.

Segundo a assessoria de imprensa de Cher, a artista foi para um hotel na segunda-feira, à noite, com seus animais de estimação. Casas de outras estrelas como Lady Gaga, o casal Beyoncé e Jay-Z, e Barbra Streisand também estão na área da zona de evacuação, mas os artistas não estavam por lá no momento do alarme. Mark Hammil, que interpretou Luke Skywalker em Star Wars, afirmou que não deixará sua casa.

“Arlene e eu evacuamos com segurança com nossos animais, exceto Bobo, que escapou quando estávamos saindo”, escrever Van Dyke em suas redes sociais se referindo a um dos gatos da família. “Estamos rezando para que ele fique bem e que nossa comunidade em Serra Retreat sobreviva a esses incêndios terríveis.”

Milhares de outros moradores, segundo uma reportagem da BBC, precisaram evacuar o local. Até a manhã de quarta-feira, o incêndio, que havia começado na segunda-feira, não havia sido controlado e centenas de casas ficaram sem energia e escolas foram fechadas. Mais de 1.500 bombeiros foram acionados para conter o incêndio.

