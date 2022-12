O show da banda indie que causou a fúria de um prefeito no Paraná

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

A Virada Cultural, evento que ocorreu no último final de semana na cidade de Toledo, no Paraná, repercutiu nas redes sociais menos por suas atrações e mais por uma manifestação colérica do prefeito Beto Lunitti (MDB), que não ficou nem um pouco satisfeito com a apresentação da banda Francisco, El Hombre.

Sem citar o nome da banda, o prefeito postou um vídeo no Instagram dizendo que o grupo não fará mais shows na cidade. “Temos um contrato firmado com essa banda e, na sua cláusula 13ª, é proibido manifestações políticas. Na verdade, o comportamento também foi inadequado à cultura local. Nós assumimos o compromisso de que esta banda não tocará mais em Toledo”, disse.

Nas eleições deste ano, Jair Bolsonaro teve 68,76% dos votos válidos no segundo turno, enquanto Lula recebeu 31,25%. Surpreende, no entanto, o prefeito não ter gostado do show, já que a banda nunca escondeu sua orientação política. Bastaria uma rápida busca na internet para ouvir músicas como Bolso Nada, que na letra eles cantam: “Se a um fascista é concedido cargo alto e voz viril / Vai lucrar do desespero, tal loucura já se viu / Bolso dele sempre cheio, nosso copo anda vazio / Mesquinhez e intolerância, bolso nada que pariu.

Nas redes do prefeito, os moradores da cidade fizeram comentários irônicos sobre a atitude do político. “Tô aqui torcendo para que a próxima banda que eles contratam sem ouvir seja Baiana System”, escreveu um deles. “Significa que não agradou os donos de Hilux daqui. Espero sim que vocês voltem, a gente precisa de um pouco de luz nesse esgoto de sertanejo”, completou outro.

