Oferta Mês dos Pais: Receba 4 Revistas Impressas por 35,90
Imagem Blog

O Som e a Fúria

Por Redação Materia seguir SEGUIR Seguindo Materia SEGUINDO
Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal
Cultura

O roqueiro que reinventou o som da guitarra depois de perder os dedos

Um grave acidente ocorrido em uma fábrica quase acabou prematuramente com a carreira do músico

Por Sergio Ruiz Luz Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 ago 2026, 11h55 | Atualizado em 12 ago 2026, 13h39
LONDON, UNITED KINGDOM - JULY 24: Tony Iommi of Heaven and Hell performs on stage during the first day of High Voltage Festival at Victoria Park on July 24, 2010 in London, England. (Photo by Steve Thorne/Redferns)
Tony Iommi: criador do heavy metal com o Black Sabbat (Steve Thorne/Getty Images)
Continua após publicidade
O roqueiro que reinventou o som da guitarra depois de perder os dedos Priorizar nos meus resultados Google

Um dos maiores guitarristas da história do jazz teve que inventar uma técnica nova depois de perder os movimentos de dois dedos de sua mão esquerda, a mesma que os destros como ele usam para percorrer os trastes do instrumento. O artista em questão, o belga Django Reinhardt (1910-1953), sobreviveu a um incêndio que queimou gravemente seu corpo e paralisou o dedo mínimo e o anelar. Mesmo com essa grande limitação, seguiu tocando e fazendo solos prodigiosos.

Essa história encontra um grande paralelo no rock. Tony Iommi foi um dos fundadores do Black Sabbath e, enquanto compositor da banda, praticamente inventou o heavy metal com seus riffs pesados e distorcidos. Para chegar ao estrelato, precisou superar um grave acidente que poderia ter ceifado prematuramente a carreira do guitarrista. A exemplo de Ozzy Osbourne e de outros colegas do Sabbath, Tony era integrante da classe operária da cidade inglesa de Birmingham. Aos 18, trabalhava como soldador em uma fábrica quando sofreu o desastre.

Na ocasião, a prensa prendeu os dedos de sua mão direita. Em um gesto de reflexo, puxou o braço, o que só piorou o quadro: as pontas dos dedos médio e anelar acabaram sendo decepadas. Na emergência do hospital, disseram que nunca mais poderia tocar. Ele entrou em depressão até que alguém lhe contou o que havia acontecido a Django Reinhardt e mostrou uma gravação do belga. Impressionado com a história, Tony decidiu tentar voltar à música.

A partir de uma garrafa velha, construiu capas de plástico que, encaixadas nos seus dedos, poderiam substituir as pontas decepadas, como se fossem próteses. Na sequência, colocou cordas mais leves no instrumento para facilitar o trabalho. Fora o alcance de alguns acordes, a execução se tornou possível e, assim, o guitarrista conseguiu seguir em frente.

Siga
Continua após a publicidade

O Black Sabbath encerrou oficialmente as atividades em 2017 e a formação original do grupo fez no ano passado uma última apresentação em homenagem a Ozzy Osbourne em Birmingham. Com sérios problemas de saúde, o vocalista se apresentou numa cadeira de rodas e, dias depois, faleceu, aos 76 anos.

Iommi, que completou 78 em fevereiro deste ano, segue em atividade. No próximo mês irá lançar o álbum solo From the Dark, o primeiro trabalho original dele em mais de duas décadas. Tony virou uma lenda do heavy metal pelo talento e a capacidade de superação.

Publicidade
TAGS:
Heavy Metal
Ozzy Osbourne
Rock
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 1,99/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 5,99/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 88% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).