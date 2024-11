O revés histórico de musical evangelista de Elton John na Broadway

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

O musical Tammy Faye, com música de Elton John, baseado na vida da cantora e evangelista americana Tammy Faye Messner (1942-2007), será encerrado na Broadway menos de um mês após sua estreia. A peça, que esgotou nos teatros de Londres, em 2022, recebeu ótimas críticas e foi indicado ao prêmio Oliver do ano seguinte, não agradou ao público americano. A última apresentação da peça na Broadway será no dia 8 de dezembro, apenas a sua 29ª apresentação.

Segundo uma reportagem do The Guardian, o espetáculo não conseguiu lotar mais de dois terços de sua capacidade, arrecadando 374.371,00 dólares, com um público de apenas 5.732 pessoas, ou 63% da capacidade. As críticas publicadas nos Estados Unidos diziam não acreditar que a produção havia sido tão elogiada por lá. O jornal The New York Times, por exemplo, o classifico como “estranhamento insípido”.

O enredo conta a história da evangelista e seu colega de TV e primeiro marido Jim Bakker, que ficaram famosos nos anos 1970 no canal de televisão PTL (Praise The Lord). Faye ganhou notoriedade por cantar com muita emoção (e maquiagem extravagante) os louvores. Após a fama, eles perderam parte do público evangélico porque Faye defendeu os direitos das pessoas LFBTQIAP+ e dos pacientes soropositivos durante a epidemia de AIDS. “Ela me conquistou quando fez isso”, disse Elton John.