O revelador poema de uma maiores roqueiras dos EUA feito para Taylor Swift

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

O novo disco de Taylor Swift, The Tortured Poets Department, lançado nesta sexta-feira, 19, contou com um poema escrito por Stevie Nicks, a lendária cantora da banda Fleetwood Mac, e uma das grandes inspirações de Taylor. Swift publicou um manuscrito de Nicks, que ilustra a contracapa dos encartes dos CDs e LPs do novo disco. O livreto também conta com um longo poema manuscrito por Taylor, publicado como uma espécie de epílogo.

Swift e Nicks se conhecem há mais de dez anos. Em 2010, no Grammy, elas apareceram juntas no palco. Em 2023, Nicks agradeceu a Taylor por escrever a música You’re On Your Own, Kid, que teria ajuda Nicks a superar a morte da colega e amiga de banda, Christine Mcvie.

No poema, Nicks escreve: “Ele estava apaixonado por ela / Ou pelo menos ela pensava assim”. Na sequência ela escreve: “Ela estava com o coração partido – talvez ele também – nenhum dos dois sabia. Ela era gostosa demais para aguentar… Ele estava chapado demais para tentar”, completa. Os fãs acreditam que o “ele” do poema é Matty Healy, músico da banda 1975, e ex-namorado de Taylor.

O poema continua dizendo que “ele tem medo dela / Ele está se escondendo dela / E ele sabe que a está machucando”. Nicks exalta Swift: “Ela diz a verdade / Ela escreve sobre isso / Ela é uma informante”. Ao concluir, Nicks diz: “Ela estava voando pelas nuvens / Quando ele a viu… / Ela estava caminhando para as estrelas / Quando ele a perdeu”.

Continua após a publicidade

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais

Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial