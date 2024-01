O retorno do grupo de tecnobrega que fez sucesso na meca do sertanejo

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Formada em Goiânia, em 2011, pelos amigos Candy Mel, Mateus Carrilho e Davi Sabbag, a banda Uó fez sucesso na década passada na meca do sertanejo com canções de tecnobrega, ritmo famoso no Norte do país. A sacada do grupo, que ajudou a pavimentar o caminho para o surgimento de astros LGBTQIAP+, como Pabllo Vittar e Gloria Groove, foi misturar humor escrachado com canções dançantes, daquelas de bater cabelo na pista como se não existisse amanhã.

O primeiro show da turnê Reencontro acontecerá em 20 de abril, no Hopi Pride Festival, único festival LGBTQIA+ realizado em um parque temático no Brasil. O grupo ainda se apresenta em diversas capitais ao longo do ano com datas a serem divulgadas.

Logo no primeiro ano de formação do grupo, eles ganharam o prêmio de Melhor Clipe pelo VMB (Video Music Brasil) promovido pela MTV com a música Shake de Amor. Em 2012, seu álbum de estreia Motel atingiu a primeira posição entre os álbuns mais baixados da iTunes Store brasileira no dia de seu lançamento, além de ficar entre os 10 melhores álbuns do ano pela revista Rolling Stone Brasil.

Ao longo da breve carreira, o grupo fez parceria com artistas pop como Luiz Caldas, Preta Gil, Karol Conká, Mr. Catra e Diplo. Uma das canções do grupo também foi incluída na trilha sonora da novela I Love Paraisópolis, da Globo.

No período em que ficaram separados, os três integrantes chegaram a lançar trabalhos solos, mas sem o mesmo sucesso quando estavam juntos. Carrilho, por exemplo, lançou no ano passado o disco Paixão Nacional, sem grande estardalhaço. Nas redes sociais, no entanto, o reencontro já está viralizando. Após o anúncio da turnê, a busca pelas músicas do grupo aumentaram em 266% na Deezer.

