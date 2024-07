O retorno aos palcos de Victor & Leo após sucessão de notícias ruins

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Um dos fenômenos de vendas nos anos 2000, quando lançaram o disco Vida Boa, a dupla Victor & Leo amarga uma sequência de notícias ruins desde 2017, quando Victor foi acusado de agredir sua então esposa, Poliana, que estava grávida do segundo filho do casal. O artista até tentou amenizar a agressão, mas um vídeo de uma câmera de segurança mostrava o artista empurrando a mulher no chão. O artista, claro, negou as agressões e a cantora retirou as acusações, mas a repercussão foi devastadora para a dupla.

Na época, os irmãos mineiros eram jurados do reality show The Voice Kids, da Globo, sendo afastados, substituídos pela dupla Simone & Simaria. Em 2019, Victor foi condenado a 18 dias de prisão em regime aberto, do qual ele recorreu. Ele também foi condenado a pagar 20.000 reais a ex-mulher. No período, o irmão Leo tentou seguir em carreira solo, mas não conseguiu atingir o mesmo sucesso que fazia enquanto dupla.

Neste ano, a maré, definitivamente, não está para peixe para eles. A dupla, que retornou aos palcos após seis anos separada, está tentando emplacar um retorno, mas vira e mexe surgem notícias negativas envolvendo-os. Em junho, por exemplo, em um show na cidade baiana de Candeias, a 46 quilômetros de Salvador, os moradores reclamaram da escalação deles, dado o histórico de violência doméstica de Victor. A indignação foi maior após o cachê da dupla ter sido publicado, cerca de 750.000 reais, o terceiro maior pago em todo o estado, atrás apenas de Wesley Safadão (900.000 reais), e Gusttavo Lima (1,1 milhão de reais).

Em maio, a prefeitura de Fortaleza já havia cancelado uma apresentação da dupla na capital cearense. Os irmãos também estavam cotados para se apresentar no São João de Salvador. No site oficial da dupla, eles têm oito shows marcados até o fim do ano, o próximo, na Expo Crato, no Ceará, e também outros dois grandes shows, um no Vibra, em São Paulo, em 6 de setembro, e outro no Farmasi Arena, no Rio de Janeiro, em 16 de novembro.

