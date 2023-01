O retorno aos palcos de uma das maiores bandas de rock da história

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Pete Townshend e Roger Daltrey, os integrantes remanescentes do The Who, anunciaram uma nova turnê em 2023 com shows no Reino Unido. A banda não saía em turnê há seis anos, quando tocou no Brasil no Rock in Rio e também em São Paulo. Os shows serão acompanhados de uma orquestra e terá a banda UB40 como atração de abertura.

A turnê começará em 6 de julho, em Hull, e encerrará em Brighton, em 23 de julho. Também está prevista uma apresentação em Edimburgo, na Escócia, pela primeira vez em 40 anos e em Derby, pela primeira vez desde 1966.

O line-up é para fã nenhum botar defeito, com músicas de álbuns clássicos, como Tommy e Quadrophenia. Faixas do trabalho mais recente, WHO, de 2019, o primeiro álbum de estúdio em 13 anos, também serão tocadas. “Estamos sem tocar no Reino Unido há seis anos. É ótimo que, neste momento de nossas carreiras, tenhamos a chance de ir a lugares que não estão no mapa habitual de turnês – como o Castelo de Edimburgo e Derby, bem como outras cidades do país que não vamos há décadas”, disse o cantor Roger Daltrey.

“Roger inicialmente batizou esta turnê com uma orquestra Moving On! Eu amo isso. É o que nós dois queremos fazer. Siga em frente, com novas músicas, músicas clássicas do Who, todas tocadas de maneiras novas e empolgantes. Correndo riscos, nada a perder. Estou realmente ansioso para trazer esse show para o Reino Unido”, completou Townshend.