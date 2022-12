O retorno aos palcos da cantora que inspirou atriz de ‘Wandinha’

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

A cantora Siouxsie Sioux, um dos ícones do pós-punk inglês, anunciou seu retorno aos palcos em 2023, dez anos após seu último show. A apresentação vai ocorrer no Latitude Festival entre os dias 20 e 23 de julho, em Suffolk, na Inglaterra. Segundo Melvin Benn, em comunicado oficial, o impacto musical da artista foi colossal. “O poderoso trabalho de Siouxsie é incomparável. Nunca houve uma artista ao vivo como ela e provavelmente nunca haverá”, disse.

A última apresentação de Siouxsie ocorreu no Yoko Ono’s Meltdown Festival, em 2013. Em outubro a banda lançou o álbum All Souls, com uma seleção de singles lado B do grupo. A última gravação da cantora era de 2015, com a música Love Crime, trilha sonora da série Hannibal. Recentemente, Siouxsie viralizou nas redes sociais após a atriz Jenna Ortega, estrela da série Wandinha, dizer que o visual gótico da cantora a inspirou a criar a coreografia que sua personagem faz na atração.

Além de Sioux, o festival terá shows do Pulp, Nutini, Ezra, The Kooks, Metronomy, Paul Heaton & Jacqui Abbott, The Big Moon, Black Midi, Lightning Seeds, The Proclaimers, Sophie Ellis-Bextor e Young Fathers.