O recorde espantoso que consagra The Weeknd como rei do Spotify

O cantor canadense The Weeknd bateu na noite desta segunda-feira, 28, um impressionante recorde no Spotify. O músico foi o primeiro artista a atingir a marca de 100 milhões de ouvintes mensais na história da plataforma. O recorde foi motivado pelo novo lançamento, o remix da faixa Die For You, com a cantora Ariana Grande.

O ranking segue com Miley Cyrus, com 82,5 milhões de ouvintes mensais, Taylor Swift, 80,3 milhões, Rihanna, 79,4 milhões e Shakira, 77,4 milhões. No Brasil, Marília Mendonça, a cantora mais ouvida na plataforma no país, tem 14 milhões de ouvintes mensais.

O hitmaker também é compositor da canção Nothing is Lost (You Give Me Strenght), trilha sonora do filme Avatar 2, de James Cameron.