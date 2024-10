O que pensa Ringo Starr sobre comparações de Taylor Swift à ‘beatlemania’

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Os anos 1960 trouxeram ao mundo um conceito que nunca mais foi abandonado: o fanatismo desenfreado na música pop. A tal “beatlemania” mobilizou milhões de garotas adolescentes, entre outros grupos demográficos, para apresentações dos Beatles durante o auge de sua fama comercial e ficou gravada na história. Para o baterista Ringo Starr, sessenta anos depois, ela é agora comparável a outro fenômeno: Taylor Swift.

Em entrevista ao portal American Songwriter, o músico foi questionado se a cantora pop seria de fato o equivalente contemporâneo do antigo fenômeno, ao que ele prontamente respondeu: “Sim, e acho que Taylor Swift é ótima de qualquer modo. Ela está atraindo o público. Quando falamos dela, sempre tenho que mencionar a primeira vez que a conheci, quando ela tinha 14 anos. Estava no Grammy com a mãe. Vi uma foto das duas juntas esses dias e pensei ‘uau, a mãe continua com ela'”. Além da voz de The Tortured Poets Department, ele citou Madonna como alguém que emula o frenesi de outrora, mas reforçou que Swift é “o agora”. “Já nós somos o ‘ainda'”, ironizou.

Guinada country

Aos 84 anos, o cantor segue em carreira solo e lança seu primeiro disco country, Look Up, em janeiro de 2025. Em 18 de outubro, ele divulgou o primeiro single da era, Time on My Hands, cuja capa o destaca de óculos escuros e chapéu de cowboy branco. Típico tema do gênero, a canção narra o fim de um relacionamento. O disco também conta com contribuições de Billy Strings, Molly Tuttle, Larkin Poe, Lucius e Alison Krauss — em sua maioria conhecidos por instrumentos de corda como o banjo, o violino e a guitarra.

