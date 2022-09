O que Juliette pensa sobre artistas usaram a camisa da seleção brasileira

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Há pouco mais de um ano, a cantora Juliette Freire trabalhava como advogada na Paraíba, quando foi escolhida para participar do Big Brother Brasil 21. Saiu do confinamento vencedora, milionária e com um exército de fãs brasileiros. Graças às cantorias aleatórias que ela fazia dentro da casa, a nordestina saiu da casa mais vigiada do Brasil também com uma nova carreira. Agora, como cantora, Juliette fará um pocket show no Rock in Rio no palco Itaú, com curadoria do TikTok, cuja programação não faz parte do line-up oficial do evento. Mesmo assim, a apresentação da artista promete arrastar uma multidão para o local, já que ela se apresentará logo depois do último show da noite, da cantora pop Dua Lipa. Juliette conversou com reportagem de VEJA nos bastidores do festival sobre a nova fase da vida. Leia a seguir:

Antes de você vencer o BBB, você era advogada e tem pouco mais de um ano de carreira. Qual é o sentimento de fazer um show no Rock in Rio? Parece um conto de fadas. A minha vida tem sido isso. Eu estou muito ansiosa e, por acaso, vou fechar o Rock in Rio. Eu nunca sonhei com isso porque é muito maior do que eu já sonhei na vida.

Como é cantar em um dia em que as atrações nos palcos principais são 100% femininas? Tudo se encaixa. Tinha que ser hoje e tinha que ser nesse palco. Eu sempre falo da questão do feminino nas minhas redes sociais.

A cantora Ludmila se apresentou no Rock in Rio usando a camisa da seleção brasileira e fez esse resgate da camisa para todos os brasileiros e não para um só grupo político. O que achou da atitude dela? Eu acho extremamente necessário. Os artistas já vêm fazendo isso. Eu também faço questão. Eu fiz isso no show que apresentei no Museu do Ipiranga no Sete de Setembro. A Anitta já fez também. E agora a Ludmilla. A gente precisa resgatar isso. É um símbolo bonito e democrático.

Em um ano de carreira, já passou muito perrengue? Eu digo que é um conto de fadas da Gata Borralheira. Tem muito sofrimento mas é bonito. Cada letra de música, cada arranjo, cada maquiagem, cada reportório. Eu nunca lidei com isso. Eu lidava com processos, com códigos. E agora eu lido com isso.