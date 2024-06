O que é ‘brat’? Entenda o meme que coloriu a internet de verde

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Para os usuários das redes X (antigo Twitter) e Instagram, o verde lima pode ter passado, sem muita explicações, pela timeline nos últimos dias. Presente em fotos compartilhadas por amigos e marcas, o tom chamativo não é facilmente ignorado, nem faz muito sentido para o uso cotidiano ou cômico — mas é justificado por uma palavra de quatro letras que costuma o acompanhar: brat, do inglês, melhor traduzida como “pirralha”. O meme, afinal, vem do álbum da britânica Charli XCX agendado para chegar às plataformas de streaming na sexta-feira, 7 de maio.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Charli (@charli_xcx)

No X, mais de 74.000 postagens referentes à palavra foram compartilhadas nos últimos dias, escala que pode causar estranhamento pelo nome atrelado a ela. Mais familiar ao público geral pelos hits radiofônicos Boom Clap e Fancy, a cantora de 31 anos passou a última década construindo uma carreira à margem do mainstream, ao lado de produtores experimentais e figuras descoladas da cena alternativa. Se tornou um sucesso de nicho, garota propaganda da vertente eletrônica “pc music” entre 2017 e 2020 e, agora, mestre da comunicação online e face das pistas de dança europeias, frequentemente atrás de cabines de DJ. Com o apoio de um público consolidado, a enfant terrible decidiu intitular seu álbum de Brat e, claro, fazer pirraça com letras combativas e batidas agressivas.

Nenhuma de suas provocações, porém, foi mais contundente que a capa do disco: um quadrado verde simples sobre o qual o título é escrito em caixa baixa na fonte Arial, a mais simples de todas, acessível em qualquer programa de escrita. Na ocasião, parte do público acreditou que o anúncio era uma piada, outros se revoltaram com a simplicidade e alguns aplaudiram a ousadia. Charli se explicou em um tuíte, dizendo que “a demanda constante por acesso aos corpos e rostos de mulheres em capas de álbuns é misógina e entediante”.

Seja qual for a razão, o resultado foi uma imagem de reprodução inesgotável. Assim, qualquer manifestação da cor verde pode ser associada ao disco e qualquer um pode recriar o design, trocando o título pela palavra que quiser. A cantora Clarice Falcão, por exemplo, usou o modelo para questionar aos seguidores: “O que é brat?”. A palavra curta, por sua vez, resultou em múltiplos trocadilhos, como “Memórias Póstumas de Brat Cubas”. Com um quê de dadaísmo, o humor é provocado justamente pela carência de sentido claro, similar ao que é comumente chamado de shitpost, imagens sem contexto ou lógica.

pic.twitter.com/EKDONlXFrm Continua após a publicidade — Clarice Falcão 🎵 Ouça o disco TRUQUE 🎵 (@euclarice) June 4, 2024

Não tardou, logo, para que marcas entrassem na brincadeira. Segundo o portal Info XCX, pelo menos 30 empresas utilizaram o formato para se promover, lista que inclui Netflix, Globo, Uber, Riachuelo, Burger King, Magazine Luiza e Vivo.

Conseguimos 30 marcas apoiando o BRAT esta semana, estou muito feliz e realizada. Conseguimos angels! É O BRATIL DO BRATIL! pic.twitter.com/F6kWZqksRr — Info Charli XCX (@infocharlixcx) June 5, 2024

Com 15 faixas, Brat chega às plataformas de streaming à meia-noite de 7 de maio. Ainda no mesmo mês, a cantora pousa no Brasil para discotecar na boate ZIG Studio, em São Paulo, no dia 22.

