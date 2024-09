O que diz a defesa de Gusttavo Lima sobre o mandado de prisão

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

A defesa do cantor Gusttavo Lima se pronunciou após ele ter sido alvo de um mandado de prisão. Segundo a nota oficial, trata-se de “decisão injusta e sem fundamentos legais” e que o cantor “jamais seria conivente com qualquer fato contrário ao ordenamento de nosso país”.

A prisão preventiva foi decretada pela Justiça de Pernambuco, sob suspeita de lavagem de dinheiro. A ordem de prisão do cantor foi expedida na mesma investigação que colocou a influenciadora Deolane Bezerra atrás das grades no começo de setembro. A força-tarefa da Polícia Civil pernambucana, chamada Integration, investiga celebridades pelo crime de lavagem de dinheiro através de bets — a modalidade de aposta por quantia fixa que tem conquistado cada vez mais espaço publicitário e nos negócios de vários famosos.

Leia nota na íntegra:

A defesa do cantor GUSTTAVO LIMA recebeu na tarde desta segunda-feira (23/09), por meio da mídia, a decisão da Juíza Dra. ANDRÉA CALADO DA CRUZ da 12ª Vara Criminal de Recife/PE que decretou a prisão preventiva do cantor e de outras pessoas e, esclarece que as medidas cabíveis já estão sendo adotadas.

Ressaltamos que é uma decisão totalmente contrária aos fatos já esclarecidos pela defesa do cantor e que não serão medidos esforços para combater juridicamente uma decisão injusta e sem fundamentos legais.

A inocência do artista será devidamente demonstrada, pois acreditamos na justiça brasileira. O cantor GUSTTAVO LIMA jamais seria conivente com qualquer fato contrário ao ordenamento de nosso país e não há qualquer envolvimento dele ou de suas empresas com o objeto da operação deflagrada pela Polícia Pernambucana.

Por fim, esclarecemos que os autos tramitam em segredo de justiça e que qualquer violação ao referido instituto será objeto e reparação e responsabilização aos infratores.