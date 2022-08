O problema explosivo que fará Ozzy Osbourne abandonar os Estados Unidos

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Ozzy Osbourne não está muito feliz com os Estados Unidos. Residente em Los Angeles há mais de 20 anos, o cantor inglês revelou que voltará a morar no Reino Unido com a família – e a principal motivação da mudança são os casos de violência com armas de fogo no país. “Tudo é ridículo. Estou de saco cheio das pessoas serem mortas todos os dias. Só Deus sabe quantas pessoas foram baleadas em tiroteios em escolas. E houve aquele tiroteio em massa em Las Vegas em um show… É uma loucura”, disse em entrevista ao site The Observer.

Os planos para a mudança já começaram. A mansão do casal Osbourne em Hancock Park, área nobre de Los Angeles, está a venda por 18 milhões de dólares, o equivalente a 91,3 milhões de reais em cotação atual. De lá, Ozzy e a esposa, Sharon, devem partir para propriedade da família em Buckinghamshire, ao sul de Londres, onde um estúdio está sendo construído. “Não quero morrer na América. Não quero ser enterrado no Forest Lawn [cemitério famosos de Los Angeles]. Eu sou inglês, quero estar de volta lá. É hora de voltar para casa”, comentou.

Diagnosticado com Parkinson em 2019, Ozzy, de 73 anos, fez uma apresentação-surpresa em sua cidade natal, Birmingham, no início do mês. Na ocasião, ele cantou o hit Paranoid para uma plateia de 30 000 pessoas ao lado dos companheiros de Black Sabbath. Foi a primeira apresentação do cantor desde 2020, na Alemanha. Mesmo com a saúde debilitada, ele não descartou voltar aos palcos. “Vou dar o melhor de mim para estar em outra turnê. Você ainda não viu o fim de Ozzy Osbourne, eu prometo. Se eu tiver que ir lá e morrer na primeira música, ainda assim voltarei no dia seguinte”, afirmou.

A violência armada apontada por Ozzy está no centro de uma batalha política no país. Com leis brandas em relação ao porte e aquisição de armas de fogo, os Estados Unidos vêm sendo cobrados há anos por um controle armamentista mais eficaz. Recentemente, o endurecimento das regras para aquisição de armas de fogo voltou a ser reivindicado, especialmente pela ala progressista da população, depois que um atirador matou dezenove crianças e dois professores em uma escola em Uvalde, no Texas, em maio. Na ocasião, artistas como Taylor Swift, Katy Perry, Olivia Rodrigo e Matthew McConaughey usaram as redes sociais para pedir por mudanças na legislação.