O problema de saúde que levou Celine Dion a cancelar todos os shows

Celine Dion cancelou todos os shows da parte europeia de sua turnê Courage World Tour, marcados para acontecer entre agosto de 2023 e abril de 2024. A cantora revelou que a razão para o cancelamento é o tratamento de um distúrbio neurológico raro. “Sinto muito por decepcionar todos vocês mais uma vez. Estou trabalhando para recuperar minhas forças, mas sair em turnê pode ser muito difícil mesmo quando você está 100%”, disse a canadense em um comunicado publicado em seu site. Celine escreveu que seguir adiando os shows seria injusto com os fãs, e, portanto, cancelar é a melhor saída até que ela esteja em condições de voltar aos palcos. “Quero que todos saibam que não vou desistir… e mal posso esperar para vê-los novamente!”, completou.

O diagnóstico da doença, denominada Síndrome de Stiff Person, ou Síndrome da Pessoa Rígida, foi revelado por Celine aos fãs em dezembro passado, com um vídeo emocionado. Na ocasião, a turnê havia sido adiada para agosto deste ano. A condição, que atinge algo entre 1 e 2 milhões de pessoas no mundo, é um distúrbio neurológico e autoimune progressivo que afeta o sistema nervoso central — causando espasmos musculares e rigidez, o que torna a movimentação dolorosa. Não há cura para o distúrbio, mas é passível de tratamento.

“Infelizmente, os espasmos afetam todos os aspectos da minha vida diária, às vezes dificultando quando ando e não me permitindo usar minhas cordas vocais para cantar do jeito que estou acostumada”, disse Celine no vídeo publicado no ano passado, momento em que seus sintomas estavam se agravando. Ela havia comentado sobre o problema de saúde pela primeira vez em outubro de 2021, sem entrar em detalhes sobre qualquer diagnóstico, quando precisou adiar o início de sua residência em Las Vegas por conta dos espasmos.