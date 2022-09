O problema de saúde que fez Gal Costa cancelar a agenda de shows

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

A cantora Gal Costa, uma das principais atrações da 11ª edição do Festival Novabrasil, marcada para os dias 15 e 16 de outubro, no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo, cancelou sua participação no evento para se recuperar de uma cirurgia de retirada de nódulo da fossa nasal direita. A cirurgia ocorreu dias depois de Gal se apresentar no festival Coala, também em São Paulo. A VEJA, Nilson Raman, responsável pelas turnês da cantora, disse que as apresentações estão suspensas até o final de outubro. “Tudo correu super bem. Gal já está em casa, seguindo a recomendação médica de repouso”, disse.

No lugar da cantora, a organização do Novabrasil anunciou o nome de Adriana Calcanhotto, que passa a integrar o line-up no dia 15. O cantor Rubel fará uma participação especial com Adriana. Além dela, sobem ao palco no dia 15 de outubro: Baby do Brasil com Pepeu Gomes, Jorge Aragão, Zeca Baleiro com Juliana Linhares e Vinícius Cantuária, Emicida, Drik Barbosa, Rael e Evandro Fióti convidam Tuyo e Gilsons convida Liniker. No dia 16 de outubro, estão confirmados: Elba Ramalho, Nando Reis, Frejat, Vanessa da Mata convida Marina Sena, Diogo Nogueira convida Criolo, Bala Desejo convida Duda Beat.

Por causa da cirurgia, as próximas apresentações da turnê As Várias Pontas de uma Estrela, de Gal Costa, foram suspensas. O show especial que a cantora fará do álbum Fa-Tal, previsto para o dia 5 de novembro, no festival Primavera Sound, está confirmada.