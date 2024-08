O prejuízo milionário de Kanye West após venda de sua mansão abandonada

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

O rapper Kanye West amargou mais um prejuízo em sua extensa lista de investimentos furados feitos nos últimos anos. Há anos ele tenta vender uma mansão em Malibu, na Califórnia.

A casa, ainda em obras, foi comprada pela empresa de investimento imobiliário Belwood por 21 milhões de dólares. O preço inicial pedido por West era de 53 milhões de dólares. Depois ele baixou para 39 milhões, até chegar ao valor vendido. A propriedade, no entanto, foi comprada pelo músico por 57,3 milhões de dólares.

A propriedade foi projetada por Tadao Ando. West fez reformas substanciais no local, removendo móveis, acessórios, janelas e portas, mas foi interrompida em 2022, deixando partes das estruturas expostas – deteriorando a construção.

Entre os outros projetos furados de West, estava sua entrada na produção de filmes pornográficos, abandonado meses depois. Ele também perdeu muitos investimentos e patrocínios após declarações antissemitas.

