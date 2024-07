O plano dos Titãs após mega-turnê que reuniu os integrantes originais

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Depois uma turnê histórica que reuniu os sete Titãs e lotou estádios em todo o Brasil em 2023, a banda lança agora um projeto bem mais intimista e modesto, o Titãs Microfonado.

O trio formado por Branco Mello, Sérgio Britto e Tony Bellotto, acompanhados de Beto Lee, filho de Rita Lee, na guitarra, e Mario Fabre na bateria, desplugou, mais uma vez, os instrumentos para apresentar canções acústicas de seu álbum mais recente, Olho Furta Cor, e relembrar alguns sucessos do passado.

Gravado em um estúdio de São Paulo, a banda contou com a participação especial de convidados como de Ney Matogrosso, Preta Gil, Lenine, Vitor Kley, Cyz Mendes, Major RD e Bruna Magalhães. Apesar de ser um álbum com regravações, há detalhes especiais, como em Sonífera Ilha, que contou com os vocais de Tony Bellotto, e em Marvin, com vocais de Sérgio Britto.

O trio conversou com a reportagem de VEJA. Confira os melhores momentos no vídeo acima:

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais

Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial