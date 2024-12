O pedido de Jay-Z à justiça após ser acusado de estupro

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Acusado de estuprar uma menina de 13 anos em um caso relacionado a P. Diddy, Jay-Z pediu à justiça que a autora da denúncia seja obrigada a revelar a sua identidade. “O sr. Carter merece saber a identidade da pessoa que o está acusando — de forma sensacionalista — de conduta criminosa, exigindo uma compensação financeira massiva e manchando uma reputação conquistada ao longo de décadas”, escreveu o advogado do marido de Beyoncé em um documento protocolado nesta segunda-feira, 9, e divulgado pela Billboard.

Segundo a lei americana, demandantes em processos de abuso sexual podem se manter no anonimato em algumas situações, especialmente quando há risco de retaliação pública — como em casos que envolvem celebridades. A possibilidade, no entanto, nem sempre é concedida pela justiça: em ações civis movidas contra P. Diddy, por exemplo, exigiu-se que as acusadoras revelassem a identidade.

Um dos músicos mais poderosos e ricos dos Estados Unidos, Shawn Carter — nome de batismo do rapper — é a primeira celebridade é ser incluído no processo movido com P Diddy, que está preso sob a acusação de encabeçar um escabroso esquema de abuso e tráfico sexual, extorsão, associação criminosa e promoção da prostituição. A mulher, identificada como Jane Doe, diz que tinha 13 anos quando foi agredida sexualmente pelos dois músicos em uma festa após o Video Music Awards, em 2000. Ela afirma que se sentiu tonta após consumir uma bebida e foi para um quarto. Jay Z a teria estuprado primeiro e Combs em seguida.

No documento protocolado na justiça, os advogados de Jay-Z chamam as acusações de “hediondas” e alegam que elas fazem parte de uma “campanha de extorsão” liderada por Tony Buzbee — o advogado que representa diversas mulheres em processos contra P. Diddy. O documento também afirma que o anonimato da acusadora é, supostamente, uma tática do “esquema” de Buzbee para conseguir acordos financeiros de celebridades.

Entenda o caso:

O rapper Sean John Combs — conhecido como P. Diddy ou Puff Daddy — foi por décadas um figurão intocável na elite do hip-hop. O artista de 54 anos foi preso sob a acusação de encabeçar um escabroso esquema de tráfico sexual, extorsão, associação criminosa e promoção da prostituição. Combs está detido em uma prisão de Nova York célebre por sua insalubridade. A cerca de 160 quilômetros de sua cela fica o endinheirado balneário dos Hamptons, onde Combs promoveu nos últimos anos as concorridas Festas do Branco, que contavam com mulheres seminuas na piscina e eram frequentadas por estrelas do porte de Leonardo DiCaprio, Demi Moore, Jay-Z, Beyoncé, Ashton Kutcher, Mariah Carey e Jennifer Lopez — aliás, sua ex.

O que a polícia averiguou, de alguns meses para cá, é que havia algo podre por trás da badalação. Em paralelo, Combs também promovia baladas privês chamadas de freak offs (“surtos”, em português), nas quais coagia mulheres a se drogarem para transar com garotos de programa, enquanto ele próprio assistia a tudo. Nas suas mansões em Los Angeles e Miami, a polícia encontrou drogas, fuzis e mais de 1 000 frascos de óleo para pele de bebê e lubrificantes — produtos que, em tese, seriam destinados a essas orgias. A principal denúncia foi feita por uma ex-namorada do artista, a cantora Cassie Ventura, que alega ter sido estuprada repetidamente por Combs e obrigada a se drogar e também a transar, por dias, com outros homens enquanto ele a espancava. A prisão causou um efeito dominó, com novas denúncias de outras sete mulheres e de dois homens.

