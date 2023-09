O ousado novo clipe de Jão estrelado por João Guilherme

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

O cantor Jão lançou nesta quinta-feira, 14, o clipe ousado da música Me Lambe, de seu novo álbum, Super. No vídeo, o ator João Guilherme aparece passando a língua no rosto do músico. O clipe narra a história de Jão como um homem nascido humano em um mundo em que todas pessoas são gatos, mostrando como ele se sente deslocado até encontrar o personagem de João Guilherme, que também é humano, mas se fantasia de gato para se encaixar. Os dois, então, vivem um romance.

Jão foi um dos destaques nacionais do festival de música The Town, que aconteceu nos dois primeiros finais de semana de setembro. O cantor se prepara para uma mega turnê promocional de Super.

