O novo desentendimento de Chappell Roan com fotógrafo em tapete vermelho

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

A cantora americana Chappell Roan protagonizou mais uma discussão com paparazzi na sexta-feira, 25, durante a estreia do filme-concerto Olivia Rodrigo: GUTS World Tour. Enquanto posava para cliques no tapete vermelho — ou melhor, roxo — do evento, a artista reconheceu um fotógrafo que teria gritado com ela na cerimônia do Grammy, em fevereiro deste ano, e exigiu que ele se desculpasse.

Em um vídeo que viralizou nas redes sociais, Roan aponta em direção ao profissional, caminha até ele e diz: “Você foi tão desrespeitoso comigo no Grammy. Você gritou comigo na festa do Grammy, sim, eu me lembro. E mereço um pedido de desculpas por isso”. A cantora também pediu para que a situação não se repetisse. “Não faça isso com outro artista”, finalizou. Confira:

Esse não foi o primeiro desentendimento público entre Roan e um fotógrafo. No mês de setembro passado, a artista compareceu ao VMAs, premiação que elege os melhores videoclipes lançados no ano, e discutiu com um paparazzi que gritou “cale a boca” para ela no tapete vermelho. Sem rodeios, ela retrucou: “Cale a boca você! Comigo, não!”. A cantora falou sobre o incidente em uma entrevista ao portal Entertainment Tonight horas depois. “Isso é muito impressionante e assustador. Para alguém que fica muito ansiosa perto de pessoas gritando, o tapete vermelho é horrível, e eu gritei de volta. Você não pode gritar comigo desse jeito”, disse.

Roan ascendeu nas paradas musicais em 2024 e, desde então, fala abertamente sobre as mazelas da fama, como o assédio desmesurado dos fãs e paparazzi. Em um vídeo no TikTok com centenas de milhares de visualizações, ela denunciou o comportamento “assustador” e pediu que a respeitassem — ameaçando, inclusive, largar a carreira caso o assédio não pare.

