O novo capítulo da disputa entre viúva e filho pela herança de Gal Costa

Mais de um ano após a morte de Gal Costa aos 77 anos, a disputa judicial entre seus familiares devido à partilha da herança ganhou um novo capítulo. Na noite de segunda-feira, 3 de junho, a Justiça respondeu ao pedido da viúva Wilma Petrillo, de 74 anos, e marcou uma audiência de conciliação entre ela e o filho da cantora, Gabriel Penna Burgos Costa, 18.

A disputa começou quando Wilma exigiu o reconhecimento das três décadas que viveu junto à cantora e seu direito à parte do espólio deixado. Gabriel, por sua vez, afirma que elas não viviam em união estável e demanda a anulação de um documento assinado em 2022 no qual admite o laço entre ambas, alegando ter sido manipulado pela empresária. Além disso, o jovem solicita a exumação do corpo da mãe para que a causa de morte seja reavaliada, já que não houve autópsia no dia do falecimento, e para que ela seja transferida ao túmulo da família no Rio de Janeiro e enterrada ao lado da mãe, Mariah, no cemitério São João Batista.

Wilma, por sua vez, alega que o menino está sendo influenciado pela namorada 33 anos mais velha, Daniela Marcilio Tonani, que também é mãe de sua ex-namorada. Seu pedido de perícia psicológica, porém, foi negado pela Justiça com a justificativa de que o estado mental de Gabriel não é o ponto do caso em questão. Em entrevista a VEJA, Wilma disse querer reestabelecer a relação afetiva e dividir a herança de maneira igualitária, ou seja, de 50% para cada.

Enquanto isso, projetos relativos ao legado da artista permanecem congelados, como um álbum ao vivo do último show de Gal, apresentado no Festival Coala, planejado pela gravadora Biscoito Fino.

