O motivo por trás do “cala a boca” de Roberto Carlos em show

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Roberto Carlos viralizou nas redes sociais nesta quinta-feira, 14, após aparecer gritando para alguém da plateia “calar a boca” durante um show no Rio de Janeiro. O motivo por trás da irritação foi que um fã estava berrando na frente do palco, desconcentrando o cantor, que perdeu a paciência. Em conversa com VEJA nesta sexta, 15, Mauricio Aires, assessor de imprensa do artista, explicou que o tumulto provocado por várias admiradoras do “rei” levou a uma situação constrangedora. Questionado sobre a reação de Roberto Carlos após o show, o representante declarou que o cantor não comentou o assunto com a equipe.

Durante a apresentação na casa de shows Qualistage com mais de 3.000 presentes na quarta-feira, 13, o astro incluiu a música Cavalgada no repertório, fazendo com que várias pessoas corressem para frente do palco achando que seria o momento de pegar as rosas de Roberto Carlos, um ritual comum do cantor, mas ele avisou que ainda não era a hora. Apesar dos pedidos para que os fãs retornassem a seus lugares, todos continuaram ali.

Roberto Carlos mandando carioca sem noção calar a boca já é meu momento preferido do "Rei". O público classe média do Rio é mal educado e bêbado demais. O de Brasília pelo menos é blasé. Mas, além da falta de respeito, é curioso observar q ninguém tem mais reverência por nada. pic.twitter.com/c8MFdsRO2Y — Rhenan Soares (@rhesoar) July 14, 2022

“Um rapaz, que estava em uma das mesas da frente, ficou gritando que a mãe dele estava ali, que ela também queria uma rosa. O Roberto terminou de cantar Cavalgada, uma música suave e lenta, e entrou na música Como É Grande o Meu Amor por Você, e elas continuaram a gritar, e esse rapaz também. Foi desconcentrando o Roberto desde Cavalgada, aí ele pediu para o povo se calar, porque realmente estava uma gritaria muito grande, uma histeria, para pegar um rosa”, relatou Aires.

Em seguida, segundo o assessor, o artista cantou Nossa Senhora e distribuiu as rosas para a plateia. Em outro vídeo, Roberto Carlos aparece irritado durante a distribuição das flores e recusando presentes. “O fã não se contenta com uma rosa só, porque como ele joga vermelha e branca, o fã quer as duas e fica pedindo. É como se ninguém tivesse respeitando ele cantando, ele ensaia várias vezes até achar que está bom. Ele tem esse cuidado, esse carinho, e as pessoas ficam gritando, sem prestar atenção no que ele está cantando. Além de desconcentrá-lo, incomoda muito.”, diz o representante.

O show realizado na última quarta-feira havia sido remarcado duas vezes. Deveria ter acontecido em 22 de junho, mas havia sido adiado porque Roberto Carlos tinha testado positivo para Covid-19, passando para 6 de julho, mas o artista ainda não se sentira confiante para cantar, remarcando mais uma vez. “As fãs estavam fanáticas, com sede de Roberto Carlos”, encerra o assessor.