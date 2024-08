O motivo do cancelamento de shows dos sertanejos Zé Neto e Cristiano

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

A dupla sertaneja Zé Neto & Cristiano suspendeu a agenda de shows dos próximos três meses devido a problemas de saúde mental de Zé Neto. O cantor de 34 anos passará a tratar um quadro de depressão e síndrome aguda do pânico, de acordo com a equipe dos artistas, que se apresentariam na Festa do Peão de Barretos, um dos principais eventos do estilo musical, em breve.

A notícia do cancelamento das próximas apresentações foi anunciada na noite de quinta-feira, 22. “Agradecemos o carinho e a compreensão de todos! Como vocês, estamos todos em oração para a plena recuperação de nosso Zé Neto”, diz o texto, assinado pela equipe de Zé Neto & Cristiano.

A dupla faria um show na Festa do Peão de Barretos nesta sexta-feira, 23, dia que receberá artistas como Zezé Di Camargo & Luciano e Luan Santana. Zé Neto e Cristiano serão substituídos pela dupla João Bosco & Vinícius.

Em 2023, Zé Neto havia sofrido um acidente de carro na rodovia BR-153, na altura do município de Icém, no interior de São Paulo, mas sobreviveu sem ferimentos graves.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais



Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial