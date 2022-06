O momento mais triste do documentário biográfico de George Michael

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Poucos dias antes de morrer, aos 53 anos, no Natal de 2016, o cantor George Michael estava trabalhando em um documentário onde ele contaria os bastidores da gravação do álbum Listen without Prejudice Vol. 1 e da briga judicial que ele travou com a Sony pelos direitos de sua obra. O músico, no entanto, percebeu que tinha muitas outras histórias para contar e o filme acabou ganhando contornos autobiográficos. Seis anos após a sua morte, o documentário George Michael Freedom Uncut será finalmente lançado nesta quarta-feira, 22, dirigido por seu amigo de longa data, o músico e compositor David Austin. Nas quase duas horas de duração, Michael relembra diversos casos da sua conturbada história, mas é o namoro com o brasileiro Anselmo Feleppa que se destaca.

Michael conheceu Feleppa no Rio de Janeiro, em 1991, durante o Rock in Rio II, no Maracanã. A paixão entre os dois arrebatadora, mas se mostraria trágica. Três meses após engatar o namoro, o brasileiro seria diagnosticado com aids e em 1993 morreria em decorrência da doença. O efeito no músico britânico, que ainda não havia assumido sua homossexualidade, foi devastador e ele jamais se recuperaria do baque. O trecho em que Michael fala da tragédia pode ser assistido no vídeo abaixo.

Em entrevista a VEJA, David Austin falou que o namoro de Michael com Feleppa foi um casamento completo. Michael conheceu a família do brasileiro e juntos eles viajaram para Petrópolis, Buzios e compraram um apartamento no Rio de Janeiro. O documentário contou ainda com a participação de vários amigos e colaboradores de Michael, como Stevie Wonder, Elton John, Ricky Gervais, Nile Rodgers, Mark Ronson, Tracey Emin, Liam Gallagher, Mary J. Blige, Jean Paul Gaultier, James Corden, Tony Bennett, Cindy Crawford, Naomi Campbell, Christy Turlington, Linda Evangelista e Tatjana Patitz.

Continua após a publicidade