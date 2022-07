O inacreditável vexame de um roqueiro moderninho no palco

Lá no início dos anos 2000, os novaiorquinos da banda Strokes foram ungidos como os salvadores do rock. Os riffs sujos de guitarra e o vocal rasgado de Julian Casablancas eram louvados ad nauseam. Vinte anos depois, um novo álbum, The New Abnormal, manteve o grupo em evidência e o disco foi eleito em 2020 como um dos melhores do ano. Um indicativo claro de que a banda se mantinha mais forte que nunca. Mas a volta aos palcos após a pandemia sinaliza que, ao menos para Casablancas, a energia pode já não ser a mesma: ele tem surpreendido negativamente os fãs com shows insossos e uma postura bastante errática no palcos.

No último sábado, 9, Casablancas deu vexame durante a apresentação da banda no festival TRNSMT, na Escócia. Segundo comentários postados por fãs nas redes sociais e compartilhados pela revista britânica NME, o cantor fez longos e enfadonhos discursos no palco e desdenhou da plateia. Ainda segundo comentários do público, o frontman “aparentava estar intoxicado”.

A estranha apresentação na Escócia não foi isolada. Na véspera, sexta-feira, 8, o grupo também foi criticado por um show no Lytham Festival, na Inglaterra, quando Casablancas se ausentou do palco por seis minutos após convidar um fã para cantar a música Ode To The Mets. Alguns dias antes, no festival de Roskilde, na Dinamarca, a banda subira ao palco com 30 minutos de atraso e também com os longos e intermináveis discursos de Casablancas. Segundo o site Stereogun, a performance foi “desastrosa” e “vergonhosa”.

Em março, quando os Strokes se apresentaram no festival Lollapalooza, em São Paulo, o cantor também foi criticado. No show, Julian fez inúmeras piadas internas direcionadas aos membros da equipe, sem dar explicações ao público, e causou constrangimento ao baterista brasileiro, Fabrizio Moretti, pedindo para ele falar “alguma coisa para o seu povo”. Sem graça, Fabrício disse apenas “e aí minha gente”, após a insistência de Casablancas.

As a long time Strokes fan, I felt genuinely worried about Julians wellbeing tonight at TRNSMT. — Lisa Taylor (@LisaTaylorVol) July 10, 2022

Might be an unpopular opinion, sorry, but my god, The Strokes were dire at TRNSMT tonight. Julian is borderline Shane McGowan levels of needing an intervention. Worst front man performance I’ve seen. Sound issues aside, there was no stage presence, just a bit boring.#TRNSMT — G (@OneManChatting) July 9, 2022

Sounds overdramtic but I think we just witnessed the end of The Strokes. The end of that set was hard to watch, Casablancas genuinely looks like he needs help. They sounded mint but the man looked unwell #trnsmt — Rex (@AlexBoxteles) July 9, 2022

TRNSMT was interesting … Julian Casablancas of The Strokes did not bother hiding his disdain for the crowd (he called them Glasgow Children's Choir and said he'd rather be at the Barrowlands) and to be fair most people were clearly not there for the tunes. Ah well. — Laura Webster (@LauraEWebsterr) July 9, 2022