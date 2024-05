O impacto econômico do show de Madonna para o Rio de Janeiro

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Pouco mais de um dia após a apresentação de Madonna nas areias de Copacabana, o governo do estado do Rio de Janeiro divulgou um levantamento dos frutos do evento para a economia local, concluindo que — com a chegada de mais de 150.000 turistas e um público de 1,6 milhão de espectadores — o show gerou mais de 300 milhões de reais em retorno para a esfera pública.

Apesar da maior parte das despesas ficarem a cargo dos patrocinadores Itaú e Heineken, a prefeitura do Rio e o governo haviam investido 10 milhões cada na iniciativa. O show entrou para o quinto lugar na lista de maiores públicos da história, e é agora dono do recorde feminino na categoria. O primeiro colocado permanece sendo Rod Stewart, que atraiu mais de 4,2 milhões de pessoas à praia de Copacabana na virada de ano entre 1994 e 1995. Além dos dois, Jorge Ben Jor e os Rolling Stones também figuram no top 10 por apresentações no mesmo local, tendo agregado 3 milhões e 1,5 milhão de pessoas em 1993 e 2006, respectivamente.

No palco, Madonna encerrou a turnê Celebration, pensada para honrar as quatro décadas de sua carreira. Cheia de energia, a cantora de 65 anos se apresentou por 2 horas e tocou mais de 20 hits entrelaçados por imagens de arquivo, toques teatrais e a narração de Bob The Drag Queen. Viajando dos anos 1980 a 2024, Madonna homenageou amigos e colegas perdidos durante a crise da Aids, passou por múltiplos gêneros, cantou versões repaginadas de Like a Prayer, Hung Up e Express Yourself e bailou com as popstars Anitta e Pabllo Vittar em dois momentos separados — sem largar mão da sensualidade e da provocação à moral, sua assinatura.

O prefeito Eduardo Paes utilizou sua conta na rede X, antigo Twitter, para anunciar que o êxito da iniciativa deve resultar em mais eventos gratuitos de grande porte, sempre durante o mês de maio. “Vai ter sempre alguém pra bater o recorde de público anterior, o Rio é desejado pelo mundo”, escreveu.

Meu agradecimento muito especial aos servidores públicos das diferentes áreas da prefeitura e do governo do Estado que deram um show de profissionalismo e carinho com o Rio na noite de ontem. Meu agradecimento aos cariocas que recebem como ninguém. Aliás, a cidade ainda está… — Eduardo Paes (@eduardopaes) May 5, 2024

