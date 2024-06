O formidável valor dos icônicos sapatos de suede azul de Presley em leilão

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Os famosos sapatos de camurça azul, eternizados na música Blue Sued Shoes, de Elvis Presley, estão sendo leiloados e o valor, segundo estimativas, pode chegar até 120.000 libras (842.758 reais) pela casa de leilão Henry Aldridge & Son, em Devizes, no Reino Unido.

Os sapatos eram usados pelo músico tanto no palco como na vida pessoal e foram doados por Presley ao seu amigo, Alan Fortas, em 1950, antes do cantor servir no exército. O par de sapatos também foi usado no programa de televisão de Steve Allen, onde Elvis cantou o clássico Hound Dog.

A veracidade do calçado foi verificada por Jimmy Velvet, um amigo próximo e grande autoridade em Elvis Presley. “Quando Elvis s alistou, ele chamou alguns amigos e doou algumas roupas que ele achou que não usaria quando voltasse do exército”, diz Allen. Além disso, o par já foi exibido inúmeras vezes em exposições.

A música Blue Suede Shoes, foi composta e gravada pela primeira vez por Carl Perkins em 1955, com o famoso refrão: “Não pise no meu sapato de camurça azul”. Elvis gravou a canção no ano seguinte.

A mesma casa de leilão vendeu no ano passado um casaco de vison que pertenceu a Elvis por 128.000 libras.

