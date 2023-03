O elogio estranho e inusitado de Elon Musk à Taylor Swift

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Do do Twitter, Elon Musk fez um elogio estranho à cantora Taylor Swift na rede social. Em uma interação na sexta-feira, 18, o bilionário respondeu a um tuíte do fundador da empresa de criptomoedas Dogecoin, Billy Markus, sobre a diva pop, que estreou sua turnê The Eras Tour nos Estados Unidos na noite de ontem. “Taylor Swift arrasa e se você discordar será expulso da internet, tenho certeza”, escreveu. “A habilidade de ressonância límbica dela é excepcional”, rebateu Musk.

A ressonância límbica é a teoria de que duas pessoas podem partilhar de um estado de profunda conexão emocional e fisiológica por meio do sistema límbico cerebral. “Quando duas pessoas estão em ressonância límbica, seus sistemas límbicos estão sintonizados um com o outro”, afirma o site PsychMechanics, referindo-se à ideia de absorver as emoções de outra pessoa.