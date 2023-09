O efeito do novo relacionamento de Taylor Swift no futebol americano

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

No último domingo, 24, Taylor Swift esteve presente em um jogo da NFL (National Football League, a liga profissional de futebol americano) entre o Kansas City Chiefs e o Chicago Bears. A cantora estava lá para torcer pelo jogador Travis Kelce, tight end (posição ofensiva) dos Chiefs, confirmando os rumores sobre um affair entre eles. Do camarote, ela assistiu à partida ao lado da mãe do atleta, e, no final, o casal deixou o estádio junto, desfilando pelas ruas no conversível dele. Em poucos dias, o efeito do novo relacionamento evidenciou que Taylor transforma em ouro tudo o que toca. A começar pelo engajamento de Kelce nas redes sociais: nas 24 horas após o evento, ele ganhou cerca de 300.000 novos seguidores no Instagram.

Além de ter sido pé-quente no jogo — os Chiefs ganharam dos Bears por 41 a 10 –, a convidada ilustre também aqueceu a audiência: a transmissão da Fox americana computou um total de 24,32 milhões de telespectadores (cerca de 8% abaixo em relação à mesma semana no ano passado), mas o mais surpreendente é que a cantora atraiu suas fãs para a programação, que alcançou a pontuação mais alta da semana entre a demografia feminina nas faixas de 12 a 17 e 18 a 49 anos. No balanço, a transmissão foi a mais assistida da semana em qualquer rede de televisão no país.

O efeito Taylor não para por aí: a empresa Fanatics, que vende camisas esportivas e outros artigos para fãs, afirmou à agência de notícias Associated Press que Kelce esteve no top 5 de jogadores mais lucrativos da NFL no domingo. No total, houve um aumento de quase 400% nas vendas de produtos do jogador em todos os sites ligados à Fanatics, incluindo um dedicado ao futebol americano.

Siga