O drama do ex-Sex Pistols que quer homenagear a esposa no Eurovision

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

O ex-vocalista do Sex Pistols, John Lydon, o Johnny Rotten, anunciou que está competindo para representar a Irlanda no concurso de música Eurovision deste ano. Segundo o músico, a razão para disputar o concurso é conscientizar sobre a doença de Alzheimer. Ele gravou com sua banda, a Public Image Ltd a música Hawaii, uma carta de amor para a sua esposa, de 80 anos, Nora Forster, que vive com a doença. O músico não espera ganhar. Para ele competir e espalhar a mensagem será mais importante. Outros cinco grupos disputam a vaga pela Irlanda.

“Estou fazendo isso para destacar a pura tortura que é o Alzheimer”, disse Lydon. “Ela é varrida para debaixo do tapete, mas, ao destacá-la, espero que cheguemos a um estágio mais próximo da cura”, completou. Lydon conheceu Nora na loja de roupas Sex, de Vivienne Westwood, em 1975. Eles se casaram quatro anos depois. Ela foi diagnosticada com Alzheimer em 2018 e Lydon se tornou o cuidador principal dela.

O interesse de um músico de punk no festival chamou a atenção. O Eurovision é conhecido por premiar baladas ou canções de rock mais populares, como os italianos do Maneskin. A Irlanda já venceu o Eurovision sete vezes.