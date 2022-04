O discreto protesto de Anitta contra Bolsonaro no Coachella

Se no Brasil o grito que pede pela saída de Jair Bolsonaro da presidência se tornou protesto oficial de plateias em shows, como ocorreu no Lollapalooza, nos Estados Unidos, a cantora Anitta fez uma manifestação, por assim dizer, mais discreta durante sua apresentação no Coachella, tradicional festival de música americano. Ela explicou em detalhes nas redes sociais.

Entre os figurinos usados por Anitta, estava um look com as cores da bandeira do Brasil. No Twitter, ela escreveu o que a roupa significava para ela. “A bandeira do Brasil e as cores da bandeira do Brasil pertencem aos BRASILEIROS. Representam o BRASIL em GERAL. NINGUÉM pode se apropriar do significado das cores da bandeira do nosso país. Fim.” A explicação diz respeito à apropriação do uso da bandeira e de suas cores por apoiadores de Bolsonaro.

Protesto parecido foi feito pelo rapper Djonga no Lollapalooza, usando uma camisa da seleção brasileira de futebol. “Com essa camisa é mais gostoso ouvir vocês gritando”, disse o músico sob gritos de ‘fora, Bolsonaro”.