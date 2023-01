O desabafo de Pabllo Vittar durante a festa da posse de Lula

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

A festa da posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva contou com o Festival do Futuro, com shows de diversos artistas que viraram a madrugada em Brasília. A cantora Pabllo Vittar, uma das últimas atrações da noite, fez um emocionante discurso destacando que foi uma das primeiras artistas a apoiar o presidente e que, num mundo de digital influencers, não teve medo de perder trabalho ou publicidade por suas posições políticas.

“Eu tenho muito orgulho de ser uma das primeiras artistas a levantar a bandeira do Lula e a falar: ‘Ele não’ na frente das câmeras sem medo de perder trabalho e sem perder publicidade. No mundo do digital influencer a publicidade e os bons modos preservam-se, eu estou aqui dizendo: Lula! Lula pelo povo, pelos porteiros, pelos professores, pelas pessoas que não têm voz. Pelos LGBTQI que são mortos todos os dias sem proteção pública. Hoje, eu Pabllo Vittar, tenho orgulho de estar fazendo parte da posse do meu presidente, Luiz Inácio Lula da Silva”, discursou a cantora.

O Festival do Futuro contou com shows de artistas como Geraldo Azevedo, Chico Cesar, Francisco El Hombre, Johnny Hooker, Jards Macalé, Fernanda Abreu, Maria Rita, Martinho da Vila, Leoni e muitos outros, divididos em dois palcos, batizados em homenagem às cantoras Elza Soares e Gal Costa, que morreram em 2022.

